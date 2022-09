Ibm : Vers l'acquisition de Dialexa, spécialiste du numérique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - IBM a fait part de son intention d'acquérir Dialexa, spécialiste états-unien des services d'ingénierie de produits numériques visant à aider les entreprises à stimuler l'innovation et à réaliser leurs programmes de croissance numérique.



Selon IBM, cette acquisition devrait lui permettre d'approfondir son expertise en matière d'ingénierie de produits et fournir des services de transformation numérique de bout en bout aux clients.



Dialexa sera la sixième acquisition réalisée par IBM en 2022, renforçant encore les compétences et les capacités de l'entreprise en matière de cloud hybride et d'IA.



' L'expertise en ingénierie de produits de Dialexa, associée aux offres de cloud hybride et de transformation d'entreprise d'IBM, aidera nos clients à transformer des concepts en portefeuilles de produits différenciés qui accélèrent la croissance', a déclaré John Granger, vice-président senior chez IBM Consulting.



