Ibm : Une charge provisionnée pour le régime de retraite

(CercleFinance.com) - IBM a annoncé hier soir qu'il allait provisionner une charge de 5,9 milliards de dollars dans ses comptes de troisième trimestre suite au transfert de 16 milliards de dollars d'engagements de retraite aux assureurs Prudential et Metropolitan Life.



Cet élément exceptionnel - sans impact sur la trésorerie - se monte à quelque 4,4 milliards de dollars hors impôts, précise le groupe technologique dans un avis financier transmis à la SEC.



Le transfert de ces engagements de retraite concerne environ 100.000 participants, ajoute-t-il.



Le titre IBM s'inscrivait en hausse de 1,2% mercredi matin à la Bourse de New York suite à cette annonce.



