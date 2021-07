Ibm : Une acquisition dans le cloud hybride

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - IBM a annoncé mercredi son intention de racheter la société espagnole Bluetab en vue de renforcer son activité de conseil dans la gestion des données et le 'cloud' hybride.



Le groupe informatique américain explique que l'opération va notamment lui permettre de compléter sa présence en Europe et en Amérique Latine.



Créé en 2005 à Madrid, Bluetab a pour clients des entreprises issues des secteurs de la banque, des télécommunications et de l'énergie dans des pays tels que l'Espagne, le Mexique, le Pérou et la Colombie.



La société s'est spécialisée dans la mise en oeuvre de plateformes cloud 'hybrides' s'appuyant à la fois sur des fournisseurs dits 'publics' et des technologies comme Red Hat OpenShift, qui permet d'automatiser l'exploitation des déploiements multi-cloud.



Les termes financiers de l'acquisition, qui devrait être finalisée dans le courant du troisième trimestre, n'ont pas été divulgués.



