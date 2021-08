Ibm : Un nouveau processeur d'intelligence artificielle

(CercleFinance.com) - IBM a levé le voile lundi sur un nouveau microprocesseur d'intelligence artificielle, destiné tout particulièrement à la détection des fraudes en temps réel.



Le système 'Telum' - qui cumule à lui seul huit coeurs de processeur - est équipé de 22 milliards de transistors et de plus de 30 km de fils disposés sur 17 couches métalliques.



Ce processeur inclut un accélérateur dédié aux charges de travail liées à l'intelligence artificielle, et notamment aux algorithmes d'apprentissage profond ('deep learning') permettant aux banques, aux groupes financiers et aux assureurs d'identifier les tentatives de fraude dès leur manifestation.



Sa disponibilité est prévue pour le premier semestre 2022.



