Ibm : Un nouveau centre de cybersécurité à Washington

(CercleFinance.com) - IBM a annoncé mercredi son intention de créer à Washington un centre entièrement dédié à la fourniture de services de cybersécurité pour les agences fédérales américaines.



Dans son communiqué, le groupe informatique explique que sa décision intervient alors que le gouvernement fédéral opte de plus en plus souvent pour le cloud 'hybride', un mélange entre l'hébergement à distance et les solutions sur site, une option qui justifie selon IBM une nouvelle approche en matière de sécurité informatique.



D'après le groupe, les cyberattaques de types 'rançongiciels' (ransomware) représentent aujourd'hui plus de 33% des attaques dont sont victimes les organismes gouvernementaux.



