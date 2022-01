Ibm : Renforce ses investissements en Europe centrale

(CercleFinance.com) - IBM annonce renforcer ses investissements en Europe centrale et orientale, avec le développement de son équipe consacrée à l'ingénierie client, IBM Client Engineering, à Prague (République Tchèque), Varsovie (Pologne) et Moscou (Russie).



IBM Client Engineering rassemble des équipes de concepteurs, de développeurs, d'architectes de solutions, de scientifiques des données, d'experts en sécurité ou encore d'experts en développement .



Ces équipes travaillent généralement aux côtés des clients autour de technologies visant à résoudre les défis commerciaux critiques.



IBM précise qu'IBM Client Engineering a connu une forte croissance pendant la pandémie, passant d'environ 300 engagements en 2020 à plus de 2 500 en 2021.



