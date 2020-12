Ibm : Règle son différend avec Airbnb au sujet des brevets

(CercleFinance.com) - IBM a déclaré avoir conclu un accord avec le géant américain de la location de logement à court terme, Airbnb, mettant fin à une lutte au sujet de brevets qui durait depuis presque un an.



IBM, qui investit plus de cinq milliards de dollars par an dans la recherche et le développement, avait poursuivi Airbnb cette année pour forcer la société basée à San Francisco à concéder sous licence certains de ses brevets de publicité interactive.



L'accord a réglé le procès entre les entreprises qui a débuté plus tôt cette année devant la Federal District Court du Delaware, l'affaire étant rejetée.



Les termes du règlement sont confidentiels.



