Ibm : Rachat d'un spécialiste de l'extraction des processus

(CercleFinance.com) - IBM a annoncé jeudi l'acquisition de myInvenio, un spécialiste italien des logiciels d'extraction de processus, un domaine assez similaire à celui de l'exploration des données.



Le groupe informatique américain explique que l'acquisition va lui permettre de proposer à ses clients des logiciels orientés sur les données permettant l'identification des meilleurs processus opérationnels pour l'automatisation - via l'intelligence artificielle - de leurs postes de ventes, d'approvisionnement, de production et de comptabilité.



L'opération doit également aider IBM à développer son offre en matière de cloud 'hybride' et d'intelligence artificielle en améliorant ses capacités dans l'automatisation des entreprises.



Les termes financiers de l'acquisition n'ont pas été dévoilés.



