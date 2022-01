Ibm : Quand l'IA peut faire rimer météo et consommation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - IBM annonce aujourd'hui que IBM Watson Advertising (anciennement The Weather Company) proposera maintenant ses données météos sur AWS Data Exchange, une plateforme d'Amazon Web Services.



En s'appuyant sur les données météorologiques parmi les plus précises au monde et en mobilisant l'intelligence artificielle, IBM Watson Advertising établit des liens entre la météo et le comportement des consommateurs.



En croisant les données météorologiques avec l'emplacement géographique (analyse par code postal) et les type d'achats (produits pharmaceutiques, vêtements...), les données mettent en évidence des relations uniques ou non évidentes entre ces éléments.



Les informations indiquant les emplacements où la météo pourrait affecter les ventes pourront alors aider les entreprises à générer des revenus en fonction du comportement prédictif des consommateurs, indique IBM.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.