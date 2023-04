Ibm : Présente ses nouvelles options pour les datacenters

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - IBM a dévoilé aujourd'hui de nouvellesconfigurations mono chassis et montage dans une baiedel'IBM z16et de l'IBM LinuxONE 4, étendant leurs capacités à une gamme plus large d'environnements de datacenters.



Le géant de l'informatique indique que ces nouvelles options sont conçues dans une optique de durabilité pour des datacenters hautement efficaces, aidant les clients à s'adapter à une économie numérisée et à l' incertitude mondiale permanente.



Introduit en avril 2022, l'IBM z16 multi chassis a contribué à transformer les industries avec l'inférence d'IA en temps réel à grande échelle et la cryptographierésistante aux ordinateurs quantiques.



' Les systèmes IBM z16 et LinuxONE sont réputés pour leur sécurité, leur résilience et leur traitement des transactions à grande échelle ', a déclaré Matt Eastwood, SVP, WW Research chez IDC. ' Les clients peuvent désormais accéder aux mêmes normes de sécurité et de résilience dans de nouveaux environnements grâce aux configurations mono chassis et montage dans une baie, ce qui leur donne de la flexibilité dans le datacenter.'



