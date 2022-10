Ibm : Plan d'investissement dans la vallée de l'Hudson

(CercleFinance.com) - A l'occasion d'une visite de Joe Biden sur son site de Poughkeepsie, dans l'État de New York, IBM annonce qu'il va présenter un plan d'investissement de 20 milliards de dollars dans la région de la vallée de l'Hudson au cours des 10 prochaines années.



Ces investissements viseront à 'élargir l'écosystème technologique dynamique du New York afin de débloquer de nouvelles découvertes et opportunités dans les semi-conducteurs, les ordinateurs, le cloud hybride, l'intelligence artificielle et les ordinateurs quantiques'.



IBM rappelle avoir longtemps élu domicile dans l'État de New York et que son activité soutient plus de 7.500 emplois dans la vallée de l'Hudson, région présentée comme une 'plaque tournante de l'innovation et de la fabrication depuis des décennies'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel