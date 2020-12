Ibm : Nouvelles fonctionnalités d'IA disponibles sur Watson

(CercleFinance.com) - IBM a annoncé aujourd'hui avoir développé de nouvelles fonctionnalités pour Watson, son programme d'intelligence artificielle (IA).



Développées par IBM Research, les nouvelles fonctionnalités sont conçues pour améliorer l'automatisation de l'IA, fournir un plus haut degré de précision dans le traitement du langage naturel et favoriser une plus grande confiance dans les résultats dérivés des prédictions de l'IA.



Le nouveau programme de compréhension de lecture, par exemple, est désormais capable de chercher une réponse à une question précise à travers de nombreux documents d'entreprise complexes puis de fournir un degré de confiance dans chacune des réponses.



IBM précise que Watson inclut désormais la prise en charge de 10 langues supplémentaires.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel