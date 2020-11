Ibm : Le modèle P-Tech désormais adopté par 28 pays

(CercleFinance.com) - IBM a annoncé aujourd'hui que son modèle pédagogique P-TECH, destiné à renforcer l'équité en matière d'éducation, est désormais présent dans 28 pays et régions, la Chine ayant dernièrement adopté ce programme.



IBM a également ajouté les langues italienne, coréenne, polonaise et turque à la plateforme gratuite de préparation à la carrière en ligne Open P-TECH, rendant la technologie et les compétences professionnelles accessibles à encore plus de jeunes dans le monde.



P-TECH offre aux étudiants un chemin vers le collège et la carrière en leur permettant d'obtenir des diplômes d'études secondaires ou des diplômes d'associé collégial en phase avec les besoins de l'industrie.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel