Ibm : Le dividende trimestriel relevé à 1,64 dollar

(CercleFinance.com) - IBM a annoncé mardi un léger relèvement de son dividende trimestriel, qui passera à 1,64 dollar par action à compter du versement du mois de juin, contre 1,63 dollar jusqu'à présent.



Il s'agit de la 26ème année consécutive d'augmentation du dividende, précise le groupe informatique, qui rappelle qu'il verse un dividende à ses actionnaires depuis 1916.



Dans un communiqué, Arvind Krishna, le PDG d'IBM, justifie le relèvement par l'important flux de trésorerie généré par le groupe sur fond de forte adoption par ses clients des technologies liées au 'cloud' et à l'intelligence artificielle.



IBM a dévoilé mardi toute une série d'innovations dans le stockage de données en ligne et les environnements de 'cloud' hybride, qui associe deux modèles de fourniture de cloud, généralement privés et publics.



Coté à la Bourse de New York, le titre avançait de 0,2% mardi matin après toutes ces annonces.



