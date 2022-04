Ibm : La hausse du dividende soutient le titre

(CercleFinance.com) - IBM s'inscrit en légère hausse à Wall Street en début de matinée mardi suite à l'annonce d'un relèvement de son dividende trimestriel.



L'action du groupe technologique avance de 0,4% dans les premiers échanges, alors que l'indice S&P 500 accuse un repli de l'ordre de 0,7%.



Le groupe d'Armonk (New York) a annoncé ce matin avoir augmenté son dividende trimestriel d'un cent, le faisant passer de 1,64 à 1,65 dollar par action.



Cette décision marque la 27ème année consécutive de hausse du dividende, souligne IBM, qui rappelle verser un dividende trimestriel à ses actionnaires depuis 1916.



Aux niveaux de cours de mardi, IBM était valorisé à un peu plus de 125 milliards de dollars, un niveau très éloigné des sommets atteints durant l'année 2013.



