Ibm : La future entité de services d'infrastructure a son DG

(CercleFinance.com) - IBM a nommé jeudi l'un de ses anciens responsables des ventes à la tête de son spin-off axé sur les services d'infrastructure gérés.

Martin Schroeter, l'ancien responsable de ses ventes mondiales, de ses relations avec la clientèle et de ses opérations géographiques mondiales, occupera le poste de directeur général de la future société.



M. Schroeter, qui a quitté IBM en juin 2020, a une 'compréhension approfondie' de l'industrie et a gagné la confiance des clients et de la communauté des investisseurs, a déclaré IBM dans un communiqué.



La société IBM a déclaré en octobre qu'elle se scinderait en deux entités cotées en bourse, une entreprise se concentrant sur la gestion de l'infrastructure informatique et l'autre sur le marché du cloud plus grand et plus rentable.



La séparation devrait avoir lieu d'ici la fin de 2021.





