Ibm : L'Arabie Saoudite veutcapture le carbone grâce à l'IA

(CercleFinance.com) - IBM annonce la signature d'un accord stratégique avec l'Autorité saoudienne des données et de l'intelligence artificielle (SDAIA) dans le but de favoriser l'adoption de l'intelligence artificielle (IA) dans les domaines de la capture du carbone et de l'industrie à travers l'Arabie saoudite.



SDAIA, le ministère de l'Énergie et IBM utiliseront la technologie de l'intelligence artificielle pour détecter, cartographier et éventuellement réduire les émissions de carbone à travers le pays.



Selon le Dr Majid Al-Tuwaijri, directeur général du National Center for AI, l'accord devrait permettre de relever les défis clés de l'économie circulaire du carbone, de la pétrochimie et des domaines industriels, grâce au développement de solutions innovantes dans le domaine des données et de l'IA, ainsi que l'échange d'expériences partagées et d'opportunités d'investissement dans ce domaine vital pour soutenir la réalisation des objectifs de Vision 2030.



IBM rappelle que l'Arabie saoudite s'est fixé pour objectif d'atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2060 et de soutenir l'effort mondial de réduction des émissions.





