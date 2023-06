Ibm : L'alliance stratégique avec Adobe étendue à l'IA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - IBM a annoncé lundi avoir étendu son alliance stratégique avec l'éditeur américain de logiciels de création Adobe, qui inclura désormais le domaine de l'intelligence artificielle générative.



Le groupe d'Armonk (New York) indique que ce partenariat technologique vise à aider les marques à accélérer leur chaîne logistique de contenus via la mise en oeuvre de solutions d'IA de nouvelle génération.



Aux termes de l'accord, les clients d'Adobe pourront ainsi être accompagnés par des consultants d'IBM afin de déployer des modèles d'intelligence artificielle pour la conception de projets créatifs.



Cette offre sera notamment basée sur Firefly, le nouveau générateur d'art par IA d'Adobe qui permet de générer des images, des dessins vectoriels, des vidéos et des compositions 3D à partir de textes.



IBM et Adobe rappelle qu'ils collaborent depuis plus de 20 ans, dans des domaines allant de la transformation de l'expérience-client à la sécurité des données.



