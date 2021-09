Ibm : Kyndryl recrute un responsable des opérations

(CercleFinance.com) - IBM annonce que Kyndryl, nouvelle société publique indépendante fruit de la scission des activités de services gérés d'infrastructure d'IBM, a nommé Harsh Chugh en tant que responsable des opérations (chief operations officer).



Fort de plus de deux décennies d'expérience dans des fonctions englobant ingénierie, conseil en gestion, finances et opérations, Harsh Chugh est décrit comme ' un expert dans l'excellence opérationnelle, dans la constitution d'équipes qui obtiennent d'excellents résultats et dans le déploiement des meilleurs talents pour des projets critiques. '



Avant sa carrière chez IBM - où il a occupé plusieurs postes de direction - Harsh Chugh était consultant en gestion chez PriceWaterhouseCoopers.



La scission entre IBM et Kyndryl devrait être effective avant la fin de l'année, assure IBM.





