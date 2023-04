Ibm : Jefferies réitère son conseil d'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réitère son conseil d'achat sur la valeur et son objectif de 160 $ après l'annonce d'un bénéfice net opérationnel (non GAAP) en repli de 2% à 1,2 milliard de dollars au titre des trois premiers mois de 2023, soit 1,36 dollar par action (-3%), avec une marge avant impôt ajustée en retrait de 0,5 point à 10,2%.



' Les résultats du T1 d'IBM ont été assez solides au regard des attentes prudentes. Le chiffre d'affaires est en ligne avec le consensus et le BPA est en hausse de 7,9% ' indique le bureau d'analyses.



' La société fait preuve d'une plus grande constance, ayant atteint ou dépassé les attentes en matière de BPA au cours de 13 des 14 trimestres écoulés depuis l'acquisition de Red Hat ' rajoute Jefferies.



IBM se dit confiant dans ses attentes pour l'exercice en cours, à savoir une croissance de 3 à 5% de ses revenus à changes constants.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.