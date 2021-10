Ibm : Jefferies initie une couverture à 'achat'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies initie une couverture sur IBM avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 170 dollars, voyant, après des années de transition, un chemin solide pour que le géant informatique surpasse les attentes en termes de croissance.



'Nous constatons un environnement de forte demande entraîné par la reprise pandémique et l'accent mis par les entreprises sur la numérisation et la résilience numérique', explique le broker dans le résumé de sa note.



Jefferies met en avant l'augmentation du mix cloud dans l'activité, les récentes actions stratégiques catalysant la croissance des revenus et un portefeuille de premier plan pour fournir des solutions multicloud.



