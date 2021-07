Ibm : Hausse de 8% du bénéfice net ajusté au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - IBM a dévoilé lundi soir un bénéfice net opérationnel (non GAAP) en hausse de 8% à 2,1 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre 2021, soit 2,33 dollars par action, ainsi qu'une marge avant impôt ajustée en amélioration de 0,7 point à 13,5%.



Le chiffre d'affaires du géant informatique a augmenté de 3% à 18,7 milliards de dollars en données brutes, mais est resté stable en organique malgré une croissance de 9% des revenus dans le cloud, à sept milliards.



'Au cours du premier semestre, nous avons accru notre free cash-flow ajusté, investi dans des acquisitions stratégiques dans le cloud hybride et l'IA, poursuivi le désendettement et de nouveau augmenté le dividende', souligne le CFO James Kavanaugh.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur IBM en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok