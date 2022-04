Ibm : Hausse d'un quart du BPA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - IBM a dévoilé mardi soir un bénéfice net opérationnel (non GAAP) en hausse de 25% à 1,3 milliard de dollars au titre du premier trimestre 2022, soit 1,40 dollar par action, ainsi qu'une marge avant impôt ajustée en amélioration de 2,8 points à 10,7%.



Le chiffre d'affaires du géant informatique a augmenté de 8% à 14,2 milliards de dollars (dont une progression de 11% à taux de changes constants), croissance dopée à hauteur de plus de cinq points par des ventes supplémentaires à Kyndryl.



'Nous sommes une entreprise à croissance plus rapide et rentabilité plus forte, avec un mix d'activités à valeur plus élevée, une base de revenus récurrents significative et une forte génération de trésorerie', commente son directeur financier James Kavanaugh.



