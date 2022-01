Ibm : En baisse, un analyste dégrade sa note sur le titre

(CercleFinance.com) - IBM cède plus de 4% à New York, pénalisé par une analyse d'UBS qui dégrade sa note sur le titre, passant de 'neutre' à 'vente', avec un objectif de cours réduit de 136 à 124 dollars.



L'analyste révise en effet à la baisse ses prévisions de BPA à moyen terme, notamment après le spin-off de Kyndryl.



Le broker abaisse ainsi ses prévisions de BPA sur le 4e trimestre de 18%. Selon UBS, les BPA 2022 et 2023 devraient également être en berne de respectivement 12 et 10%.



