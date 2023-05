Ibm : Dévoile une nouvelle offre autour du cloud hybride

(CercleFinance.com) - IBM a dévoilé aujourd'hui l'IBM Hybrid Cloud Mesh, une offre SaaS (“logiciel en tant que service”) qui permet à une entreprise d'utiliser un logiciel via internet moyennant un abonnement.



IBM Hybrid Cloud Mesh permet aux entreprises d'automatiser le processus, la gestion et l'observabilité de la connectivité des applications dans et entre les clouds publics et privés.



'IBM Hybrid Cloud Mesh libère le potentiel du déploiement d'applications hybrides et multicloud en créant une rampe d'accès simple, sécurisée, évolutive et transparente pour les applications et les services dans des environnements hétérogènes', détaille IBM.



IBM Hybrid Cloud Mesh devrait être commercialisé au cours du second semestre 2023. D'ici là, IBM offrira aux clients la possibilité de s'engager avec l'offre via un programme d'accès anticipé.





