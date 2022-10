Ibm : Développe la technologie des services financiers

(CercleFinance.com) - IBM et Tietoevry, une société finlandaise de logiciels et de services informatiques, annoncent une collaboration mondiale afin de fournir aux banques du monde des solutions sécurisées et innovantes pour la technologie des paiements et des transactions.



Tietoevry Banking a choisi de collaborer avec le géant informatique pour tirer parti d'IBM Cloud for Financial Services et d'IBM Consulting afin d'accélérer l'adoption du cloud hybride par les clients.



Dans le cadre de cette collaboration, Tietoevry Banking va intégrer son portefeuille de logiciels de paiements à IBM Cloud for Financial Services et fournir ses services gérés et ses capacités SaaS.



