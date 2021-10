Ibm : Deux nouveaux partenariats dans l'IA

(CercleFinance.com) - IBM a officialisé lundi deux nouveaux partenariats dans l'intelligence artificielle, l'un avec le géant de l'audit Deloitte et l'autre avec le groupe de défense américain Raytheon.



Aux termes de l'accord conclu avec Deloitte, l'un de ses partenaires depuis plus de 20 ans, les deux groupes vont lancer une nouvelle solution analytique basée sur l'intelligence artificielle, baptisée 'Dapper'.



Ce nouvel outil combinera, entre autres, des tableaux de bord, une plateforme de reporting d'entreprise ainsi que des capacités de gestion des données.



La collaboration avec Raytheon doit porter, elle, sur l'intelligence artificielle mais aussi sur la cryptographie et l'informatique quantique, des domaines que les deux groupes comptent décliner en services stratégiques pour les secteurs de l'aéronautique, de la défense et du renseignement.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel