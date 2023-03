Ibm : Détaille son partenariat avec le Pays basque espagnol

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Fundación Ikerbasque, la Fondation basque pour la science du Pays basque espagnol, et IBM ont présenté aujourd'hui les détails de leur partenariat visant à faire du Pays basque ' un pôle technologique de premier plan '.



Le partenariat prévoit notamment l'adoption de l'informatique quantique grâce au lancement du centre de calcul quantique IBM-Euskadi, qui fournira des services d'exécution Qiskit à partir d'un IBM Quantum System One de 127 qubits situé à Saint-Sébastien et géré par IBM.



IBM et IkerBasque partagent une mission commune sur le rôle de l'informatique quantique en tant qu'élément clé de la vision Ikur 2030 du gouvernement du Pays basque pour les technologies quantiques.



Cette initiative vise à faire progresser la recherche quantique, à constituer une main-d'oeuvre quantique, à promouvoir le développement économique et à fournir l'infrastructure informatique quantique nécessaire pour atteindre ces objectifs.



Enfin, le Centre de calcul quantique IBM-Euskadi encouragera l'utilisation de la technologie de pointe via des collaborations de recherche internationales et des recherches scientifiques fondamentales de classe mondiale.





