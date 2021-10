Ibm : Credit Suisse rehausse son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a relevé mardi son objectif de cours sur IBM, qu'il porte de 167 à 176 dollars, tout en maintenant son opinion 'surperformance' sur le titre.



Ce relèvement intervient alors que le géant technologique a présenté hier aux investisseurs sa stratégie dans le 'cloud' hybride ainsi que ses objectifs financiers en vue de la scission, prévue d'ici à la fin de l'année, de ses activités d'infrastructures informatiques.



Après l'opération, la branche de logiciels devrait générer une croissance de l'ordre de 5% tandis que la division de consulting devrait progresser à un rythme compris entre 5% et 10%, fait valoir l'intermédiaire.



Du point de vue de Credit Suisse, l'opportunité dont dispose IBM dans un environnement où le cloud hybride est destiné à s'imposer est 'significativement sous-estimée et sous-évaluée' aux niveaux de cours actuels.



D'après l'analyste, IBM dispose en effet de la plateforme (OpenShift), de la crédibilité et de l'expertise dans le conseil suffisantes pour permettre aux clients de moderniser leurs activités et de faire migrer la grande majorité (environ 75%) des applications qui ne sont pas encore passées sur le 'cloud'.



