Ibm : Contrat renouvelé avec le réassureur Fortitude Re

(CercleFinance.com) - IBM a annoncé jeudi le renouvellement de son contrat avec le réassureur Fortitude Re dans le cadre d'un accord estimé à près de 450 millions de dollars.



Aux termes du projet, le groupe technologique américain a été chargé d'améliorer l'expérience-client du segment-vie du réassureur multilignes basé aux Bermudes avec le déploiement d'outils d'intelligence artificielle (IA) et d'automatisation intelligente.



Dans le détail, sa filiale spécialisée IBM Insurance Solutions va développer et exploiter une solution destinée à l'administration des polices dans l'assurance-vie et la rente viagère, via un contrat de gestion déléguée portant sur plus de quatre millions de comptes-clients.



L'objectif est aussi de favoriser une réduction des dépenses opérationnelles, explique IBM.



