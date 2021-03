Ibm : Contrat cloud avec Egyptair Tourism & Duty Free

(CercleFinance.com) - IBM et Egyptair Tourism & Duty Free Co. ont annoncé aujourd'hui un nouvel accord dans lequel la compagnie aérienne s'appuiera sur IBM Cloud pour faire évoluer et moderniser les opérations back-end d'Egyptair Duty Free et héberger son système SAP Travel Retail.



En adoptant IBM Cloud, Egyptair tirera également parti d'IBM Watson Assistant pour créer un agent virtuel d'intelligence artificielle aidant à transformer l'expérience d'achat des voyageurs.



Dans un contexte de pandémie, le secteur des compagnies aériennes souhaite réinventer ses services grâce à de nouvelles technologies et débloquer un éventail de nouvelles expériences pour ses clients.



