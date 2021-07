Ibm : Collaboration avec Canon dans la vidéo volumétrique

(CercleFinance.com) - IBM a annoncé jeudi qu'il allait collaborer avec le fabricant japonais d'imprimantes et d'appareils photo​ Canon dans le domaine de la captation de contenus vidéo de haute qualité.



Les deux groupes expliquent qu'ils veulent rendre la technologie de vidéo volumétrique plus accessible aux métiers du divertissement et des arts au Japon grâce à une offre combinant leur savoir-faire en la matière.



La technologie volumétrique crée un espace 3D en haute résolution à partir de captures d'images prises de points de vue et d'angles différents, une approche censée créer une expérience 'plus immersive' pour les spectateurs.



Canon a créé un studio spécialisé dans cette technologie au sein de ses installations de Kawasaki en juillet 2020.



