Ibm : Choisi pour sa blockchain par Thai Reinsurance

(CercleFinance.com) - IBM a annoncé aujourd'hui que Thai Reinsurance, principal réassureur professionnel non-vie axé sur la technologie en Thaïlande, a lancé 'Insurer Network', un réseau de production de contrats intelligents de réassurance utilisant la technologie de blockchain d'IBM sur IBM Cloud.



'Insurer Network' est conçu pour apporter transparence et rapidité à ses clients en Thaïlande et cette plateforme, lancée sur IBM Cloud, devrait permettre à Thai Reinsurance de rationaliser la façon dont plus de 10 000 contrats de réassurance annuels sont gérés avec ses partenaires d'assurance.



