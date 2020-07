Ibm : BPA meilleur que prévu au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - IBM a dévoilé lundi soir un bénéfice net opérationnel (non GAAP) en baisse de 31% à 1,9 milliard de dollars au titre du deuxième trimestre 2020, soit 2,18 dollars par action, un BPA toutefois supérieur de sept cents au consensus de marché.



Le chiffre d'affaires du géant informatique a baissé de 5,4% à 18,1 milliards de dollars en données brutes, dont une contraction de 1,9% en organique, et ce malgré une croissance organique de 34% des revenus cloud.



'Nous disposons de la flexibilité financière pour continuer d'investir dans nos activités tout en redistribuant de la valeur à nos actionnaires à travers notre politique de dividendes', a commenté le directeur financier James Kavanaugh.



