Ibm : Bénéfice de 3,4 MdsE sur 9 mois en baisse de 19%

(CercleFinance.com) - Le Chiffre d'affaires s'inscrit à 17,6 milliards de dollars au 3ème trimestre, en hausse de 0,3% (en baisse de 0,2% en tenant compte des activités cédées et des devises).



Les revenus s'inscrivent à 54,1 milliards de dollars sur neuf mois au 30 septembre 2021, en croissance de 1,6 % d'une année sur l'autre (en baisse de 1 % en tenant compte des activités cédées et des devises) comparativement à 53,3 milliards de dollars pour les neuf premiers mois de 2020.



Le bénéfice net s'est élevé à 3,4 milliards de dollars, en baisse de 19 %, reflétant l'impact des coûts de transaction de 0,7 milliard de dollars associés à la cession de Kyndryl. Le bénéfice dilué par action s'est élevé à 3,77 $, comparativement à 4,72 $ par action diluée pour la période de 2020, soit une baisse de 20 %.



IBM a terminé le troisième trimestre avec 8,4 milliards de dollars de trésorerie disponible (y compris des titres négociables), en baisse de 5,9 milliards de dollars par rapport à la fin de l'exercice 2020.



