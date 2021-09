Ibm : Al Zollar élu au conseil d'administration

(CercleFinance.com) - IBM annonce l'élection d'Al Zollar au sein de son conseil d'administration et son arrivée dans l'assemblée à compter du 25 octobre.



Né il y a 67 ans, Al Zollar est l'ancien directeur de Red Hat et, à ce titre, apportera ses connaissances techniques et son expérience approfondies au conseil d'administration d'IBM.



Al Zollar a aussi travaillé 34 années à divers postes de direction dans les groupes logiciels et systèmes chez IBM. Il est également membre du conseil d'administration du Nasdaq, de la Bank of New York Mellon et du Public Service Enterprise Group.



' Sa connaissance approfondie du paysage technologique, y compris le cloud, la sécurité et les logiciels, sera d'une immense valeur pour le conseil d'administration d'IBM ', a assuré Arvind Krishna, président-directeur général d'IBM.





