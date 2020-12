Ibm : Acquisition d'Expertus au Canada

(CercleFinance.com) - IBM a annoncé mardi soir un accord pour l'acquisition d'Expertus, société de technologies financières basée à Montréal, transaction dont les termes financiers ne sont pas divulgués et visant à renforcer ses offres de paiements basées sur le cloud.



Créée en 2001, Expertus fournit des solutions de gestion des paiements et de liquidités pour le secteur bancaire, avec plus de 1.000 clients entreprises traitant en moyenne plus de 50 milliards de dollars par jour sur sa plateforme de paiements.



Avec Expertus, le géant informatique américain prévoit de fournir aux institutions financières des processus de bout-en-bout s'appuyant sur l'intelligence artificielle, les données et l'analytique.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel