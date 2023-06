Ibm : Accord pour l'acquisition d'Apptio

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - IBM annonce avoir conclu un accord définitif avec Vista Equity Partners pour l'achat d'Apptio, un groupe de logiciels de gestion et d'optimisation informatiques financières et opérationnelles, moyennant 4,6 milliards de dollars.



L'opération vise à 'faire progresser les offres existantes d'IBM en matière d'optimisation des ressources, d'observabilité et de gestion des applications, maximiser la valeur pour les clients et générer des synergies significatives dans plusieurs domaines de croissance d'IBM'.



En croissance et rentable, Apptio compte plus de 1500 clients, s'associant à des entreprises de premier plan telles qu'Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Salesforce, ServiceNow, Oracle et SAP.



Apptio sera acquis avec les liquidités disponibles. La transaction est assujettie aux approbations réglementaires et aux autres conditions de clôture habituelles et devrait être conclue au cours du second semestre 2023.



