Ibm : A. Krishna nommé président du conseil d'administration

(CercleFinance.com) - IBM a nommé son directeur général Arvind Krishna au poste de président du conseil d'administration à compter du 1er janvier 2021, succédant ainsi à Ginni Rometty, a déclaré le groupe informatique.



Arvind Krishna, qui a 58 ans, a été nommé directeur général d'IBM en janvier, a pris ses fonctions en avril après avoir occupé de nombreux postes de direction dans l'entreprise, plus récemment en tant que vice-président senior pour les logiciels de cloud computing et les logiciels cognitifs.



Il est considéré comme le principal responsable de l'acquisition par la société de l'expert en logiciels Red Hat.



Ginni Rometty, 63 ans, était président du conseil d'administration d'IBM depuis 2012.



