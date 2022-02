Hunyvers : Succès de son augmentation de capital

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Hunyvers, spécialiste de la distribution de véhicules de loisirs et du tourisme itinérant, annonce le très large succès de son augmentation de capital dans le cadre de son introduction en bourse sur Euronext Growth à Paris.



La demande totale exprimée s'est élevée à 1 799 290 titres au travers d'ordres d'investisseurs institutionnels français et étrangers, représentant une demande de 18,09 ME (soit 1 507 887 actions) et d'ordres d'investisseurs particuliers, représentant une demande de 3,49 ME (soit 291 403 actions).



Le Conseil d'administration a décidé d'exercer la clause d'extension. 1 150 000 actions nouvelles ont ainsi été émises dans le cadre de l'Offre, représentant une augmentation de capital de 13,80 millions d'euros. Ce montant pourra être porté à un maximum d'environ 15,87 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'Option de surallocation par émission d'un maximum de 172 500 actions nouvelles additionnelles.



