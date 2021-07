Hrs : Quadruplement du CA en 2020-21

(CercleFinance.com) - HRS annonce avoir enregistré une croissance de +309% de son chiffre d'affaires sur l'exercice 2020-21 à 10,5 millions d'euros, dont 8,3 millions pour le segment stations et 2,2 millions pour l'activité historique de tuyauterie industrielle.



Outre les commandes enregistrées sur l'exercice, la société de stations de ravitaillement en hydrogène a connu ces derniers mois une nette accélération de son activité commerciale, et dispose ainsi d'un pipeline de commandes potentielles de 124 millions d'euros.



HRS se déclare très confiante dans la réalisation de son objectif d'un résultat opérationnel courant positif sur l'exercice 2020-21, et confirme ses objectifs de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle courante à moyen terme.



