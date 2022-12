Hrs : Projet d'accord-cadre avec Snam4Mobility

(CercleFinance.com) - HRS (Hydrogen-Refueling-Solutions) annonce avoir signé un protocole d'accord avec Snam4Mobility et sa filiale CuboGas, visant un partenariat-cadre pour accélérer le développement de solutions efficientes de mobilité hydrogène pour le marché de l'UE.



A travers ce projet d'accord-cadre, d'une durée de trois ans, ils travailleront conjointement pour de nouvelles initiatives. Plus précisément, Cubogas devrait devenir un fournisseur non exclusif de compresseurs d'hydrogène pour HRS.



Ce projet représente également une opportunité stratégique pour HRS en termes d'empreinte géographique, en permettant le déploiement de stations HRS en Italie au travers de projets de mobilité décarbonée, pilotés par Snam4Mobility.



