Hrs : Le titre monte après un partenariat

(CercleFinance.com) - Le titre Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS) s'inscrit en hausse de plus de 3% ce mercredi à la Bourse de Paris suite à l'annonce d'un partenariat avec le suisse Burckhardt Compression.



Dans un communiqué, HRS précise que l'accord de collaboration porte sur le développement conjoint de compresseurs destinés à des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité.



Les deux partenaires expliquent que l'objectif de la coopération consiste à répondre au marché de la mobilité lourde (bus, camions, ports) et des véhicules utilitaires légers (flottes de taxis).



L'idée est de fournir des solutions sécurisées et fiables destinées aux usages intensifs du marché, avec des capacités supérieures à une tonne par jour.



Dans ce cadre, les partenaires prévoient de se concentrer sur l'industrialisation du processus de production.



Cet accord non-exclusif d'une durée de trois ans ouvre également la voie à une offre commune visant à répondre aux nouvelles opportunités de marché, notamment dans le secteur de la mobilité hydrogène (bateaux, trains et avions).



