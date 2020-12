Hopscotch groupe : Prise de participation par Reworld Media

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Reworld Media indique prendre une participation minoritaire au capital d'Hopscotch Groupe, dans l'objectif de sceller le partenariat stratégique convenu entre le groupe de médias thématiques et la société de relations publics, d'influence et d'évènementiel.



Il a ainsi acquis 13,5% du capital, dont 10,5% auprès de Lionel Chouchan et 3% auprès de trois membres du directoire. Compte tenu de la participation qu'il détenait déjà, Reworld Media détient à ce jour 15,53% du capital et 9,62% des droits de vote d'Hopscotch Groupe.



'Cette opération créera une véritable opportunité pour les directions marketing et de la communication, en leur offrant des innovations pour répondre à l'ensemble de leurs problématiques en pleine évolution', expliquent les deux sociétés.



