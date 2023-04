Hopscotch groupe : Prise de participation dans l'agence Ad Crew

(CercleFinance.com) - Le groupe de communication Hopscotch annonce une prise de participation à hauteur de 49% dans l'agence spécialisée en marketing d'influence Ad Crew, poursuivant ainsi sa politique de croissance et de diversification actives.



Fondée en 2017, l'agence, rapidement devenue référente en marketing d'influence au service des marques, se spécialise dans la mise en oeuvre de stratégies digitales RP et stratégies d'influence sur les réseaux sociaux.



Ad Crew dispose d'un carnet d'adresses unique avec un réseau de près 15.000 influenceurs dans 10 pays. Elle a par ailleurs noué un partenariat exclusif avec 34 créateurs de contenu sur Youtube, Instagram et TikTok.



