À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Home Depot, Wedbush remonte son objectif de cours de 290 à 350 dollars, dans le sillage d'un relèvement de ses estimations pour la chaine de rénovation résidentielle au lendemain de ses trimestriels.



S'il reconnait que le groupe a dévoilé des chiffres supérieurs aux consensus à la fois pour le haut et le bas du compte de résultat, le broker souligne qu'ils se sont révélés globalement conformes aux attentes du côté des acheteurs.



Alors que Home Depot s'est contenté de maintenir ses objectifs annuels, Wedbush demeure 'neutre' à ce stade sur le dossier, 'étant données les incertitudes et les pressions d'ordre macroéconomique qui pourraient persister pour 2024'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.