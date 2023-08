Home depot : Ventes et bénéfices en berne au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - The Home Depot annonce que ses ventes ont atteint 42,9 Mds$ au titre du 2e trimestre, en recul de 2% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le résultat d'exploitation ressort en recul de 8,6%, à 6,59 Mds$, tandis que le bénéfice net s'établit à 4,66 Mds$, en repli de 9,9%.



Le BPA est de 4,66$ en recul de 7,9%.



Ted Decker, le directeur, s'est dit 'satisfait' de la performance trimestrielle est indique rester 'très positif' quant aux perspectives à moyen et long terme.



Pour l'ensemble de l'exercice 2023, The Home Depot estime que ses ventes devraient afficher un repli compris entre 2 et 5% par rapport à 2022, tandis que le BPA devrait reculer de 7 à 13%.



