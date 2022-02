Home depot : Vaste plan de recrutement avant le printemps

(CercleFinance.com) - The Home Depot annonce l'embauche de plus de 100 000 nouveaux collaborateurs avant la saison printanière.



La société recrute des employés polyvalents, à temps plein et à temps partiel, notamment pour le service à la clientèle/les ventes, le soutien en magasin, le fret, le marchandisage et le stockage.



L'entreprise organisera un événement, le 'Virtual Spring Career Day' à la mi-février afin d'aider les demandeurs d'emploi à trouver le poste qui leur convient le mieux et à découvrir les opportunités de croissance une fois qu'ils auront rejoint Home Depot.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel