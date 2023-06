Home depot : Objectifs annuels confirmés

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Home Depot a réaffirmé mardi à l'occasion d'une journée d'analystes et d'investisseurs ses objectifs financiers au titre de son exercice en cours, qui se terminera à la fin du mois de janvier 2024.



Dans un communiqué, le numéro un américain des magasins de bricolage et d'aménagement intérieur dit toujours prévoir un bénéfice par action (BPA) en repli de 7% à 13% cette année, pour une baisse du chiffre d'affaires attendue entre 2% et 5%.



Le distributeur affiche toutefois l'ambition de renouer avec sa trajectoire de croissance historique une fois que le marché de la rénovation résidentielle se sera stabilisé.



Selon ce scénario, basé sur une croissance de 0% à 5% de son secteur, Home Depot compte générer des ventes en progression de 3% à 4%, par an accompagnée d'une amélioration de sa marge opérationnelle sous l'effet de ses gains de productivité.



Le BPA devrait, quant à lui, s'accroître à un rythme annuel compris entre 5% et 10%, prédit le groupe basé à Atlanta (Géorgie).



Suite à ces indications, le titre Home Depot progressait de 0,5% mardi matin dans les échanges d'avant-Bourse.



Home Depot exploite 2300 magasins aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, avec un effectif évalué à 475.000 salariés.



