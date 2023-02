Home depot : Objectif de cours abaissé chez Jefferies

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Home Depot avec un objectif de cours ramené de 377 à 355 dollars, au lendemain d'une publication trimestrielle qui a mis sous pressions le titre du distributeur d'articles de bricolage.



Soulignant toutefois que les performances de 2022 en termes de ventes comparables et de BPA ont finalement dépassé les objectifs initiaux, le broker pense que son objectif pour 2023 'intègre plus probablement un certain conservatisme'.



Selon Jefferies, les prix des maisons élevés par rapport à la période pré-Covid devraient fournir une protection contre un scénario théorique de baisse 'dans le milieu de la plage à un chiffre' pour les ventes en comparable.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.